Après la gamme DeathAdder, Razer met à jour sa souris Basilisk en version V3 Pro

Si vous êtes du genre exigeant et faites partie des progamers, vous savez que la qualité et les performances d’une souris peuvent parfois faire la différence. Razer lance une nouvelle version de sa souris haut de gamme avec la Basilisk V3 Pro.

Version très haut de gamme, la Basilisk V3 Pro se veut être l’excellence dans le domaine des souris pour les gamers. Elle bénéficie d’un capteur Razer Focus Pro 30K avec une précision de 99,8%. Grâce à sa fonctionnalité Smart Tracking, la Basilisk V3 Pro est capable de se calibrer automatiquement en fonction de la surface pour une hauteur de détection constante.

Doté de 11 boutons en tout, la Razer Basilisk V3 Pro bénéficie d’un design familier. Tous les boutons sont programmables et disposent de switchs optiques Razer Gen-3. La molette inclinable Razer HyperScroll permet de basculer en mode de défilement libre ou défilement tactile pour plus de précision. Les fanatiques de l’éclairage RGB apprécieront l’intégration du Razer Chroma RGB à 13 zones avec 16,8 millions de couleurs et de nombreux effets lumineux.

Equipée de la technologie Razer Hyperspeed Wireless avec sa connexion 2,4 GHz, vous bénéficierez d’une vitesse de transfert 25% plus rapide que les technologies sans fil classiques. Vous pouvez toutefois également vous connecter via Bluetooth ou en filaire sur un port USB Type-C. L’autonomie annoncée est de 90 heures de quoi vous permettre de jouer en toute tranquilité.

Vendue seule à 180€ environ, la Razer Basilisk V3 Pro peut être accompagné en option du Wireless Charging Puck (25€) qui permet dès lors de charger la souris en mode sans fil sur tout chargeur Qi. Il est également possible d’opter pour la nouvelle station d’accueil Razer Mouse Dock Pro (100€) qui possède la technologie Razer HyperPolling 4K Hz pour un taux de rapport sans fil de 4000 hz pour un maximum de précision. Razer propose divers bundles regroupant la souris avec les accessoires précités.