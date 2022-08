Nouvelle vidéo pour New Joe & Mac Caveman Ninja

Annoncé il y a quasiment un an, le remake d’une vieille borne d’arcade de Data East qui a ensuite été porté sur des machines telles que l’Amiga, la Mega Drive ou la Super Nintendo, se montre enfin dans une vidéo.

Déjà responsable du remake de Toki ou du plus récent Astérix & Obélix Baffez-les Tous, l’équipe de Mr Nutz Studio travaille d’arrache-pied pour terminer ce nouveau remake d’une vieille borne d’arcade de Data East datant de 1991. Les plus anciens d’entre vous y ont sans doute claqué quelques francs de l’époque 😉

Dans New Joe & Mac Cavemen Ninja, les joueurs vont pouvoir incarner ces deux hommes des cavarnes. Alors qu’ils vivaient paisiblement dans leur village, des hommes de Neandertal les ont attaqué et ont kidnappé toutes les femmes du village. Vous pouvez imaginer ce qu’ils vont décider de faire.

Cette intrigue minimaliste sert de prétexte pour un jeu d’action/plateforme déjanté et délirant où le duo va devoir affronter bien des dangers de la faune et de la flore locale comme des plantes carnassiers ou des dinosaures – oui je sais, l’homme n’a jamais rencontre ces mastodontes de leur vivant.

Ce remake va proposer un mode arcade permettant de (re)découvrir le jeu de l’époque avec une réalisation totalement modernisée avec notamment des personnages et des décors dignes de dessins animés. Histoire d’allonger la durée de vie du jeu, Mr Nutz Studio a également prévu un mode Extended qui propose une version plus longue de l’histoire et de l’aventure. Comme vous l’aurez compris, tout le périple pourra se jouer seul ou à deux en local. Et pour les compétiteurs, sachez qu’un mode speedrun est prévu ainsi qu’un mode entraînement et un mode Boss Rush.

Parallèlement à la présentation de la première vidéo de gameplay que vous pouvez voir ci-dessous, Microids a dévoilé le contenu de l’édition limitée nommée New Joe & Mac Caveman Ninja T-Rex Edition. Elle comprendra ainsi :

Le jeu New Joe & Mac : Caveman Ninja

2 planches de stickers

Une carte notice

Un porte-clés 3D

New Joe & Mac Caveman Ninja est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour courant novembre 2022.