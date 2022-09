Bandai Namco dévoile de nouvelles fonctionnalités pour The Dark Pictures Anthology The Devil in Me

Fans de jeux d’horreur, vous allez continuer à être servi avec la série des Dark Pictures Anthology de Bandai Namco et Supermassive Games. Pour cet hiver, vous aurez droit à The Devil in Me et ses nouvelles fonctionnalités

Bandai Namco dévoile à travers une vidéo les nouvelles possibilités offertes par The Dark Pictures Anthology The Devil in Me. Ainsi, non content de proposer une durée de vie plus longue – il vous faudra 7 heures pour terminer l’intrigue – The Devil in Me va permettre plus d’exploration et d’interactions avec les environnements. Courir, grimper, sauter ou encore tirer et pousser des objets font partie des nouveautés par rapport aux précédents titres.

Chacun des personnages gagne un système d’inventaire histoire d’avoir des outils pour affronter les horreurs du jeu. Vous pourrez ainsi avoir une caméra, un microphone, un flash, etc… pour enquêter et scruter les environnements. Leur durée de vie peut être restreint. Ainsi certains objets peuvent êtres modifiés ou cassés. Il sera possible de les donner à d’autres personnages. Jeu d’aventure oblige, vous aurez évidemment un nombre d’énigmes à résoudre comme décrypter des codes ou encore trouver des indices ou démêler de vieux systèmes électriques.

The Dark Pictures Anthology The Devil in Me proposera également un mode coopératif. Vous pourrez ainsi tenter d’affronter le tueur seul ou à plusieurs en local ou en ligne.

Pour rappel, The Dark Pictures Anthology The Devil in Me emmène une équipe d’une chaîne TV dans une demeure véritable piège mortel pour tous ses membres. Il va falloir tout faire pour survivre.

The Dark Pictures Anthology The Devil in Me est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour le 18 novembre 2022.