La saison des déménagements va reprendre avec Moving Out 2

Certains d’entre vous se sont sont doutés bien marré à jouer à Moving Out premier du nom surtout à plusieurs. Si vous aviez aimé ces déménagements virtuels et loufoques, Team17 annonce une suite.

L’éditeur anglais annonce la sortie en 2023 de Moving Out 2 sur toutes les plateformes actuels. Une fois encore, vous allez pouvoir vous lancer dans des déménagements seul ou à plusieurs grâce à ce titre développé par SMG Studio et DevM Games.

Moving Out 2 introduira la possibilité de jouer en coopération en ligne avec une intégration du cross-play. Vous allez pouvoir déménager avec vos amis quelle que soit la machine utilisée. Cette suite comprendra plus de 50 niveaux à déménager et proposera une flopée de nouveaux déménageurs. Enfin pour les débutants, un mode assistance est prévu.

Moving Out 2 est prévu pour 2023 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.