Quantic Dream dévoile son premier titre en tant qu’éditeur avec Under the Waves de Parallel Studio

Fans du grand bleu ou d’Abyss, voici un titre qui devrait titiller le marin – et le plongeur – qui sommeille en vue. Avec Under The Waves, vous allez pouvoir explorer les profondeurs.

Annonce à la Gamescom 2022, Under the Waves est le premier titre que va éditer Quantic Dream mais non issue de son propre studio. Il s’agit en effet d’un projet de l’équipe parisienne de Parallel Studio.

Jeu d’aventure solo, Under The Waves (sous les vagues en bon français) nous emmènera dans l’univers sous-marin en nous plongeant dans les abysses de la Mer du Nord. L’intrigue va vous faire incarner Stan un plongeur professionnel face à des évènements étranges alors qu’il est dans les profondeurs.

Pour permettre une production de haut niveau, Parallel Studio a eu accès à divers services que possèdent Quantic Dream comme leur studio de motion capture, l’enregistrement des voix et bien plus encore.

Et histoire de faire progresser l’écologie, Parallel Studio et Quantic Dream ont signé un partenariat avec la Surfrider Foundation Europe, une association à but non lucratif ayant pour vocation la protection et la mise en valeur des lacs, des rivières, des océans et des côtes. Quantic Dream s’engagera à promouvoir l’association pendant et après la campagne autour du jeu.

Under The Waves sortira sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC courant 2023.