Hardspace ShipBreaker sort sur consoles fin septembre

Après avoir passionné les joueurs sur PC, Hardspace ShipBreaker le jeu qui vous fait incarner un ouvrier récupérateur de vaisseaux spatiaux va enfin arriver sur consoles.

Si vous avez toujours rêvé de démanteler des vaisseaux spatiaux – je me demande pourquoi les développeurs ne s’intéressent pas aussi au démantélement de bateaux, d’avions, etc 😉 – c’est l’occasion ou jamais.

Sorti sur PC depuis un moment, il aura fallu attendre de longs mois pour que le titre ne se prépare sur PS5 et XSX/S. Comme sur PC, vous allez incarner un ouvrier de la compagnie Lynx et allez devoir démanteler des appareils afin de faire des profits.

Hardspace ShipBreaker dispose d’un moteur physique nouvelle génération pour encore plus de réalisme et divers effets de démolition. Outre un mode histoire, vous aurez également un mode libre qui pourrait être pratique pour apprendre à maîtriser les divers outils et possibilités du jeu. Et pour les compétitifs, sachez qu’un mode R.A.C.E pousser à des compétitions chronométrés.

Hardspace ShipBreaker sortira le 20 septembre prochain sur PS5 et XSX/S. Les abonnés Xbox Game Pass y auront droit dès le lancement. Le jeu est déjà disponible sur PC.