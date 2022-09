Bungie dévoile la prochaine extension de Destiny 2, Eclipse.

Avec un peu de retard je vais vous évoquer la prochaine extension de Destiny 2 et partager l’énorme galerie d’images et la vidéo ci-dessous.

Bungie avait dévoilé il y a quelques temps l’arrivée au début 2023 de la prochaine grosse extension de Destiny 2. Prénommée Eclipse en VF (Lightfall en VO), cette extension va évidemment apporter son lot de nouveautés et d’activités histoire de continuer à satisfaire les gardiens du monde entier.

Pour Eclipse, les graphistes de Bungie s’en sont donnés à coeur joie avec une direction artistique très cyberpunk du plus bel effet qui nous change de tout ce qu’on avait connu jusqu’à présent sur les deux Destiny.

Le fond scénaristique d’Eclipse implique un méchant bien connu des gardiens à savoir Calus, l’ancien empereur des Calals. Il est de retour le bougre. Désormais Disciple du Témoin, il a envahi la capital de Neptune avec sa Légion de l’Ombre. Et comme vous pouvez vous y attendre, il va falloir aux gardiens les combattre encore et encore. Pour cela, Eclipse va proposer un nouveau pouvoir, le pouvoir du filoscur. Il s’agit d’un nouveau élément de doctrine qui permet de nouvelles attaques mais aussi de nouvelles options de mobilité comme le grappin.

Cette nouvelle extension va donc nous faire découvrir un nouveau lieu à savoir Néomuna, la capitale de Neptune avec son look fluo très cyberpunk avec toutes ses lumières, ses néons, et l’explosion des couleurs.

Avec cette nouvelle extension, on aura évidemment droit à de nouvelles activités comme un nouveau raid et des donjons qui viendront dans les saisons ultérieurs 21 et 23. Attendez-vous également à de nouveaux équipements, armes et cosmétiques à débloquer.

Pour Destiny 2 Eclipse, Bungie a prévu plusieurs éditions dont voici le détail :

Destiny 2 : Éclipse – Édition Standard

L’Édition Standard de Destiny 2 : Éclipse est disponible en précommande dès maintenant et contient :

Extension Éclipse

Nouvelle campagne + Mode Légendaire

Nouveau pouvoir : Filobscur

Nouvelle destination : Neptune

Nouveau raid

Nouveaux équipements exotiques

Et plus encore !

Accès à la saison 20

Déverrouillages instantanés avec la précommande Spectre exotique Emblème légendaire



Destiny 2 : Éclipse + Pass Annuel

L’Édition Destiny 2 : Éclipse + Pass annuel est disponible en précommande dès maintenant et contient :

Extension Éclipse Nouvelle campagne + Mode Légendaire Nouveau pouvoir : Filobscur Nouvelle destination : Neptune Nouveau raid Nouveaux équipements exotiques Et plus encore !

Accès aux saisons 20, 21, 22 et 23

Fusil automatique exotique Tempête de vif-argent, catalyseur et ornement

Passereau exotique d’Éclipse

Clé de donjon d’Éclipse

Magot secret de Rahol x4 (un par Saison, Saison 20-23) 2x alliage ascendants 3x éclats ascendant 1 cryptage exotique 5x modules d’amélioration 1 objet cosmétique exotique

Déverrouillages instantanés avec la précommande Fusil automatique exotique Tempête de vif-argent Interaction exotique Spectre exotique Emblème légendaire



Édition Collector de Destiny 2 : Éclipse

L’arrivée du Témoin est imminente. Pour se préparer à l’inévitable combat, l’Avant-garde partage avec vous les connaissances de l’Impératrice Caiatl sur le psyché de Calus. Étudiez les notes d’Ikora sur la vision d’espoir qu’Osiris à eu à propos de Neptune, et découvrez le lien potentiel avec le mystérieux Pouka de l’Exo inconnue.



L’Édition Collector de Destiny 2 : Éclipse est disponible en précommande sur le Bungie Store (les résidents de l’UE et du Royaume-Uni doivent effectuer leur achat sur eu.bungiestore.com) et comprend :

Destiny 2 : Éclipse + Pass Annuel

Bande-son originale de Destiny 2 : Éclipse

Réplique de Pouka de 20 cm avec lumières LED et support

Livres de légendes de l’Avant-garde

Lettre de Zavala

Mini lithographie

Sticker vinyle

Emblème exclusif de l’Édition Collector

Code de réduction de 10 % sur le Bungie Store pouvant être utilisé sur un achat futur pendant la Saison du Butin. Certaines exceptions peuvent s’appliquer.

Destiny 2 Eclipse est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC et Stadia pour le 23 février 2023.