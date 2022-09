L’arlésienne Dead Island 2 a de nouvelles vidéos et une date de sortie… enfin !

Cela fait quasiment une décennie que le développement de Dead Island 2 a débuté. Annoncé en 2014, on n’avait plus de nouvelles jusqu’à cette Gamescom 2022.

Le projet Dead Island 2 a connu bien des soubresauts pendant toutes ces années avec plusieurs changements d’équipe de développement. A l’origine Techland devait s’occuper de Dead Island 2 mais se sont finalement focalisé sur le développement de Dying Light – ils ont même eu le temps de faire Dying Light 2 depuis. Deep Silver a ensuite confié le projet à Yager Development puis à Sumo Digital avant de tomber chez Dambuster Studios. C’est donc cette dernière équipe qui est en train de finaliser le développement de ce Dead Island 2 prévu pour début 2023.

Comme le titre originel, on va encore avoir droit à un jeu de zombie inspiré par des séries B. Et une fois encore, on aura droit à des héros bien théâtraux et une flopée d’armes pour affronter les hordes de zombie qui nous attendent.

Dead Island 2 sera un action/RPG avec vue à la première personne. L’action va se dérouler dans un Los Angeles méconnaissable truffé de zombies. Un virus a ainsi transformé la population de Los Angeles en zombies. En tout vous aurez à affronter une douzaine de types de zombies et les massacrer à coups de mêlées brutales et grâce à diverses armes.

En tant que héros et après avoir été mordu et infecté, vous vous apercevez que vous possédez quelques pouvoirs grâce à votre immunité et allez tenter de sauver Los Angeles et le monde entier de cette épidémie. Les connaisseurs apprécieront de déambuler dans des coins connus de la cité des anges comme Beverly Hills ou encore Venice Beach. Dead Island 2 permettra également le jeu en coopération histoire de ne se sentir trop seul.

Dead Island 2 est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC et Stadia pour le 3 février 2023.