New Tales from the Borderlands, le nouveau jeu d’aventure dans l’univers de Borderlands

Telltale Games avait créé un Tales from the Borderlands qui avait eu ses fans. Si l’éditeur a disparu – et doit revenir avec une nouvelle équipe toutefois – le principe d’un jeu d’aventure dans l’univers déjanté créé par Gearbox Software inspire.

Gearbox Software a ainsi décidé de se lancer dans un jeu d’aventure dans l’univers de Borderlands lui-même en préparant pour octobre prochain son New Tales from the Borderlands. Ce nouveau titre est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.

New Tales from the Borderlands proposera évidemment une intrigue inédite avec l’humour délirant de la saga. L’action va se dérouler dans la métropole de Prométhée. Le joueur que vous êtes aurez à prendre des décisions sur le destin de trois anti-héros dans le chaos de la métropole à savoir Anu, la scientifique altruiste ; Octavio, son frère ambitieux au « bagout » incomparable et Fran, la féroce lanceuse de glaces.

Il va falloir tout faire pour aider les trois à affronter une invasion planétaire, un méchant monstre de l’Arche et un capitaliste au coeur de glace, rien que ça.

Comme pour nombre de titres de l’ex Telltale Games qui avait créé le premier titre, chacun de vos choix et de vos décisions auront des conséquences sur le déroulement de l’intrigue.

New Tales from the Borderlands est développé par l’équipe de Gearbox Quebec ainsi que par certains membres de l’équipe d’origine de Telltale Games.

Si vous êtes déjà intéressé, sachez que si vous précommandez le jeu vous recevrez en bonus le Pack Adventure Capital comprenant des objets cosmétiques pour les personnages, 10000 unités de la monnaie du jeu et un item collector dans le jeu.

Gearbox Software a prévu deux éditions :

Édition Standard (version numérique uniquement) au prix de vente conseillé de 39,99€.

Édition Deluxe (disponible en version physique et numérique) au prix de vente conseillé de 49,99€ qui inclut également Tales from the Borderlands premier du nom

New Tales from the Borderlands sera disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC à partir du 21 octobre 2022.