ININ Games lancera le dernier Puzzle Bobble Everybubble! en occident en 2023

Qui d’entre vous ne connait pas Puzzle Bobble ou n’y a jamais joué ? Probablement pas grand monde. Le grand classique de Taito a enfin un nouvel opus récemment annoncé au Japon. ININ Games le lancera en occident l’an prochain.

ININ Games annonce que la version occidentale de Puzzle Bobble Everybubble! sortira en 2023 sur Switch. A l’ordre du jour, on aura évidemment le concept originel du jeu mais avec mode histoire jouable jusqu’à 4 joueurs. Dans ce mode, il va falloir réussir les niveaux les uns après les autres sur Rainbow Islands, le lieu du jeu (à ne pas confondre avec le jeu du même nom ^_^). Entre chaque niveau, on aura droit à des scènes mettant en scène nos dragons préférés. Pour rappel, le principe est toujours de virer les bulles (ou boules) en reliant 3 ou plus de même couleur.

Puzzle Bobble Everybubble! sortira sur Switch en 2023. En attendant, voici quelques images et une première vidéo ci-dessous.