Ubisoft annonce son livestream Ubisoft Forward de rentrée pour ce samedi

Avec l’explosion du livestream, les éditeurs n’ont plus à tenter de caler leurs présentations lors d’évènements comme un E3 ou une Gamescom. Ils peuvent le faire quand bon leur chante comme Ubisoft.

L’éditeur français annonce que son prochain livestream Ubisoft Forward se déroulera ce samedi 10 septembre à 21h heure française.

Le stream sera l’occasion pour Ubisoft d’évoquer plus en détails leurs prochains projets que sont les Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope et Skull and Bones. En outre, et c’est sans doute ce qui intéressera la majorité des spectateurs, Ubisoft va consacrer un segment du stream à la franchise Assassin’s Creed. On peut espérer qu’Ubisoft ait enfin décidé de dévoiler des images du futur Assassin’s Creed Mirage récemment fuité et officialisé par l’éditeur récemment.

Un pré-show débutera dès 20h35 et présentera diverses informations sur les contenus à venir de titres tels que Brawlhalla, For Honor, The Crew 2, Anno 1800 et plus encore.

Vous pourrez assister à ce livestream via les différents canaux :

Le site officiel Ubisoft.com/Forward

La chaîne YouTube

La chaîne Twitch

Histoire d’intéresser plus de joueurs à leur stream, divers bonus vont être octroyés si vous regardez le stream sur Twitch.

Pendant 15 minutes, ils pourront gagner « l’emblème logo Skull » dans Skull and Bones,

Pendant 30 minutes, le pendentif « Détail Explosif » dans Rainbow Six Siege,

Pendant 45 minutes, la « tenue originale RC22 » dans Roller Champions,

Et pendant 60 minutes, « l’ensemble de tatouages Sphinx » dans Assassin’s Creed Valhalla.

Rendez-vous donc samedi soir si vous n’aviez pas de dîner ou de soirée prévu avec la famille ou les potes.