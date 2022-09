Firewall Ultra, le prochain titre PS VR2 des créateurs de Firewall Zero Hour

Ceux qui ont possédé et possèdent toujours un PS VR premier du nom se souviennent sans doute du FPS Firewall Zero Hour développé par l’équipe de First Contact Entertainment. La même équipe s’attaque à une suite sur le PS VR2.

Nommé Firewall Ultra, cette suite est évidemment toujours un FPS particulièrement immersif. L’action va se dérouler quelques cinq années après les évènements du premier volet. On devrait retrouver l’aspect FPS tactique du premier volet. L’équipe aura appris des quatre années consacrées à enrichir et améliorer Firewall Zero Hour et on peut s’attendre à bien des améliorations en terme de gameplay.

Evidemment, Firewall Ultra va profiter des capacités spécifiques au PS VR2 couplé à la PS5. Ainsi Firewall Ultra profitera du foveated rendering qui couplé au tracking des yeux focalise le rendu sur la zone où pointe le regard. Cela permettra un jeu avec de bonnes performances en ayant un rendu plus propre et plus précis là où se porte votre regard. Le jeu tournera jusqu’en 4K HDR et offrira un champ de vision de 110° ce qui est presque le champ du regard humain. Firewall Ultra profitera des capacités des PS VR2 Sense Controller avec les retours haptiques, les gâchettes adaptatives, le détecter des doigts et bien sûr leur tracking.

En attendant d’en savoir plus et surtout d’en voir plus, Sony lâche une toute première vidéo que vous pouvez voir ci-dessous.

Firewall Ultra est prévu sur le couple PS5/PSVR2. Aucune date de sortie n’est indiquée pour le moment mais il faudra pour sûr attendre 2023.