La date de Marvel’s Midnight Suns reporté à décembre 2022

Si vous comptiez vous lancer dans une aventure tactique et stratégique avec des héros de Marvel, il va falloir patienter un peu plus longtemps que prévu.

Initialement prévu pour mars 2022 puis pour le 7 octobre prochain, 2K Games et Firaxis Games ont annoncé que leur RPG/Tactique inspiré par l’univers Marvel, Marvel’s Midnight Suns, n’arrivera dans les étals que le 2 décembre prochain soit deux mois plus tard.

Et les relatives mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là. En effet, le 2 décembre verra sortir les versions PS5, XSX/S et PC de Marvel’s Midnight Suns. Si vous possédez une PS4/Pro, une Xbox One/X ou une Switch, il va falloir patienter plus longtemps. Au moment où j’écris ces lignes, 2K n’a même pas de date ou période de sortie à communiquer. Autant dire que cela sent une sortie en 2023 pour ces versions sur les consoles d’ancienne génération.

En attendant, 2K et Firaxis Games dévoilent une nouvelle vidéo que vous pouvez visualiser ci-dessous.

Pour rappel, Marvel’s Midnight Suns va vous permettre d’incarner un personnage Marvel inédit nommé Hunter créé pour la circonstance et gérer d’autres super-héros célèbres. En effet, à vous de diriger une équipe de héros Marvel pour combattre Lilith, la mère des démons.

Marvel’s Midnight Suns sortira le 2 décembre 2022 sur PS5, XSX/S et PC. Les dates de sortie des versions PS4/Pro, Xbox One/X et Switch seront communiquées ultérieurement.