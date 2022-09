NBA 2K23 Edition Arcade bientôt sur Apple Arcade

NBA 2K23 est disponible depuis quelques jours sur consoles. 2K Games n’oublie pas les possesseurs de machines Apple puisqu’une version va sortir très prochainement sur Apple Arcade nommé NBA 2K23 Edition Arcade.

Prévu pour le 18 octobre, les abonnés Apple Arcade sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV vont pouvoir découvrir une simulation plus accessible que les versions sur consoles et PC. NBA 2K23 Edition Arcade comprendra divers modes de jeu et fonctionnalités dont :

Ma CARRIÈRE : Vivez le parcours NBA Mon JOUEUR d’une jeune recrue vers celui d’une légende de la NBA. Les fans peuvent personnaliser leur joueur avec des looks Nike, Jordan ou Adidas avant de s’entraîner sur le nouveau MyCOURT extérieur.

: Vivez le parcours NBA Mon JOUEUR d’une jeune recrue vers celui d’une légende de la NBA. Les fans peuvent personnaliser leur joueur avec des looks Nike, Jordan ou Adidas avant de s’entraîner sur le nouveau MyCOURT extérieur. Mode Association : Les entraîneurs en herbe peuvent devenir le directeur général ou l’entraîneur principal de leur franchise NBA préférée et créer leur équipe de rêve.

: Les entraîneurs en herbe peuvent devenir le directeur général ou l’entraîneur principal de leur franchise NBA préférée et créer leur équipe de rêve. Quick Match : Testez vos compétences avec un jeu de basket authentique en choisissant vos équipes NBA préférées et en affrontant des adversaires de la NBA dans des matchs de basket 5v5, ou jouez au basket de rue dans des matchs 1v1, 3v3 ou 5v5 en mode Blacktop .

: Testez vos compétences avec un jeu de basket authentique en choisissant vos équipes NBA préférées et en affrontant des adversaires de la NBA dans des matchs de basket 5v5, ou jouez au basket de rue dans des matchs 1v1, 3v3 ou 5v5 en . Multijoueur en ligne : Faites votre choix parmi 30 équipes de la NBA et affrontez un ami en tête-à-tête ou optez pour des PVP en temps réel dans des matchs en ligne.

Par ailleurs, 2K annonce également un nouveau mode exclusif nommé The Greatest qui regroupe 20 des plus grands joueurs de la NBA de tous les temps.

8

NBA 2K23 Edition Arcade sera disponible sur Apple Arcade à partir du 18 octobre 2022.