Microsoft prépare une nouvelle version de la manette Xbox Elite Series 2

Contrairement à Sony et Nintendo, Microsoft a depuis plusieurs années pensé aux joueurs plus exigeants et aux progamers avec une manette dédiée, la Xbox Elite Series 2. Un nouveau modèle est annoncé.

Nommée Xbox Elite Series 2 Core, ce nouveau modèle arbore une robe noir et blanc le distinguant de la Xbox Elite Series 2 classique tout de noir vêtu. Plus qu’une nouvelle version, Microsoft tente d’attirer surtout de nouveaux joueurs avec un pad progamer sans ses accessoires. C’est assez curieux comme stratégie commerciale.

En effet, la différence entre la manette Xbox Elite Series 2 et la version Core est l’absence des palettes, des différents hauteurs de sticks interchangeables, de la croix directionnelle interchangeable ou encore du dock de recharge ou de la sacoche de rangement.

Pour 130€ vous aurez donc une sorte de version évoluée du pad standard avec par exemple les sticks à tension ajustables, des poignées en caoutchouc et des gâchettes aux mèches de détente plus courtes. Il est également possible de configurer chaque bouton avec l’application Accessoires Xbox.

Il est toujours possible par la suite de la mettre à niveau par rapport à la version Xbox Elite Series 2 via le pack d’accessoires regroupant tous les éléments manquant pour la bagatelle de 60€. Cela met l’ensemble Xbox Elite Series 2 Core plus tous les accessoires à 190€ soit plus cher que la version complète noire dont le prix officiel est de 180€ (mais on le trouve actuellement à 150€ notamment sur Amazon).

Bref, je ne suis pas certain que cette offre soit véritablement intéressante sauf peut-être pour les collectionneurs qui veulent cette version en noir et blanc. Pour ces joueurs là, Microsoft va ajouter de toute manière la Xbox Elite Series 2 à leur Xbox Design Lab. A vous de concocter une Xbox Elite Series 2 à vos couleurs.

La manette Xbox Elite Series 2 Core sera disponible à partir du 21 septembre 2022.