Bandai Namco recycle et annonce Tales of Symphonia Remastered

La saga Tales of de Bandai Namco présente un sacré nombre d’épisodes. Cette fois-ci, l’éditeur nippon a décidé de puiser dans son passé pour nous ressortir un ancien volet en version remasterisée.

Bandai Namco a annoncé la sortie début 2023 de Tales of Symphonia Remastered sur PS4/Pro, Xbox One/X et Switch avec rétrocompatibilité sur PS5 et XSX/S.

Sorti en 2003, ce volet va donc bénéficier 20 ans après d’une réalisation un peu réhaussée avec une résolution HD diverses améliorations de gameplay et de nouvelles fonctionnalités. Pour rappel, l’intrigue va vous faire incarner un certain Lloyd Irving qui, accompagné de ses amis, va tenter de sauver Sylvarant et Tethe’alla, deux mondes liés. Le jeu permettra de (re)vivre l’aventure seul ou à quatre lors des combats bénéficiant d’une variété de stratégies et de combos.

