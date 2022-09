Des pompes inspirés par Destiny 2 La Reine Sorcière

A Playscope on ne parle pas vraiment de mode mais bon lorsqu’il y a certains goodies sur des jeux populaires, on vous en parle. Cette fois-ci, que diriez-vous de chaussures inspirées par Destiny 2 La Reine Sorcière.

Bungie a signé un partenariat avec la marque de chaussures Palladium pour une série de bottines inspirés par Destiny 2 La Reine Sorcière pour leur collection automne-hiver 2022.

Le modèle Pallashock Reine Sorcière est conçu avec une empeigne résistante en coton avec divers détails en nylon et en cuir et des sangles bleues. La version Reine Sorcière bénéficie d’une couleur kaki exclusive. ll sera possible de précommander cette paire grâce au programme des récompenses Bungie. Mais si vous le préférez, cette paire est également disponible en beige et en noir.

Parallèlement, Bungie et Palladium se sont associés pour une nouvelle version de la botte iconique Pampa de Palladium. Là encore, ces bottes montantes décontractées sont en coton avec quelques touches de cuir et des sangles bleues.

Ces chaussures – excepté le modèle Pallashock kai – sont disponibles sur le store de Palladium dès à présent.