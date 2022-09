Deathloop arrive sur XSX/S et le Xbox Game Pass la semaine prochaine

Jusqu’à présent exclusivité PS5 et PC, le FPS d’Arkane Lyon va enfin débarquer sur les XSX/S la semaine prochaine et même sur le Xbox Game Pass.

A partir du 20 septembre prochain, les possesseurs de XSX/S pourront acquérir Deathloop et découvrir ce FPS au concept original. Les mêmes possesseurs des deux dernières consoles de Microsoft et abonnés au Xbox Game Pass pourront y jouer gratuitement également à partir du 20 septembre prochain.

A cette date, Bethesda Softworks et Arkane Lyon vont également sortir la mise à jour Goldenloop pour toutes les plateformes. Cette mise à jour va ajouter le cross-play entre toutes les plateformes y compris les XSX/S. Le cross-play sera débrayable si vous préférez jouer avec des adversaires jouant sur la même machine que vous.

Parmi les autres nouveautés offertes par cette mise à jour, on peut citer une nouvelle aptitude nommée Fugue. Il s’agit d’un projectile qui ralentit et perturbe votre cible. Vous aurez aussi droit à une nouvelle arme, un nouvel ennemi, de nouvelles améliorations d’aptitude, de nouvelles breloques et de nouveaux secrets à découvrir.

Deathloop sera disponible sur XSX/S le 20 septembre 2022. Il est déjà disponible sur PS5 et PC.