GeForce Beyond, la conférence en direct de Nvidia aujourd’hui [MàJ]

Les fanatiques sur PC attendent cette conférence depuis un sacré moment. Nvidia se prépare pour sûr à annoncer les nouveautés côté GPU avec la série des RTX 40.

Nvidia annonce une conférence en direct nommée GeForce Beyond pendant la GTC 2022. Cette conférence sera diffusée sur Youtube et vous pourrez la suivre ci-dessous via le player intégré à l’article ci-dessous.

Evidemment, on verra à l’oeuvre le fondateur et CEO de Nvidia, Jensen Huang – ou son avatar allez savoir – nous évoquer l’avenir de la gamme GeForce et donc l’annonce officielle des RTX 40 attendue avec des performances encore plus impressionnantes – et sans doute à des prix qui vont faire pâlir votre banquier.

La conférence débutera ce mardi 20 septembre à 17h heure française.