EA et Motive Studio annoncent le développement d’un jeu Iron Man

On croyait Tony Stark mort après Avengers Endgame mais il semblerait bien que le fameux homme de fer de Marvel est immortel et va être le nouveau héros de la prochaine superproduction de l’équipe Motive Studio d’EA.

EA et Motive Studio annoncent donc travailler avec Marvel Games pour créer un nouveau jeu d’action/aventure mettant en scène Iron Man dans une intrigue inédite. En reprenant nombre d’éléments de son histoire, Motive Studio compte bien nous faire ressentir ce que c’est qu’être Iron Man et Tony Stark.

Pour le moment, évidemment, on n’en sait pas plus. Le développement est probablement encore bien peu avancé pour qu’ils puissent montrer quoique ce soit. Il faudra probablement attendre encore des mois pour avoir un teaser et encore plus pour voir à quoi va ressembler ce projet dirigé par Olivier Proulx qui avait déjà bossé sur Marvel’s Guardians of the Galaxy. On peut juste espérer que Tony Stark et Iron Man bénéficieront enfin d’un chara design correct et d’un gameplay intéressant.

Pour ceux qui ne connaissent pas ce studio, Motive Studio a participé à de nombreux titres et a développé Star Wars Squadrons et termine le remake du premier Dead Space à sortir en janvier 2023.