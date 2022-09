Découvrez du gameplay de FIFA 23 jusqu’en 4K

Comme tous les ans, EA nous propose sa nouvelle édition de sa simulation de football. Cette année, FIFA 23 sera le dernier à se prénommer FIFA puisque l’éditeur a décidé de changer de nom dès l’an prochain.

En attendant donc de découvrir le futur EA Sports FC, nom prévu pour les simulations de football d’EA à partir de 2023, l’éditeur américain lance dans les prochaines heures FIFA 23 avec son lot de nouveaux et d’améliorations. Je ne vais pas vous les lister ici. Reportez-vous à une précédente news.

Je vous propose juste de découvrir le match d’ouverture du jeu en version masculine et féminine ainsi que la première grosse heure de jeu du mode carrière où on peut créer et incarner un unique joueur – j’avoue cela reste mon mode préféré 😉

Les vidéos ont été capturé en 4K SDR sur la version PS5 et c’est dans l’ensemble assez propre même si le framerate n’est pas toujours très stable. On décèle aussi ça et là des bugs graphiques. On va espérer qu’EA va proposer rapidement – peut-être dès demain – un patch correctif.

FIFA 23 est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Stadia et PC pour le 30 septembre 2022. Il est d’ores et déjà disponible pour certains en accès anticipé.