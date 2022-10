Deux nouveaux accessoires pour les créateurs de contenu chez Logitech

Les créateurs de contenu sont le nouveau marché vers qui tendent de nombreux constructeurs. Logitech en fait partie et a même créé son label Logitech for Creators avec des produits dédiés. Cette fois-ci, cela concerne la prise de son et l’éclairage.

Logitech a annoncé le lancement de deux nouveaux accessoires : le microphone XLR Blue Sona et son éclairage LED Litra Beam.

Lancé récemment, le microphone Blue Sona cible les streamers et les créateurs de contenu avec une qualité de prise de son de haut niveau. Fonctionnant avec une connexion XLR, il nécessite toutefois d’une interface audio pour pouvoir être utilisé avec votre ordinateur. Outre un design soigné et plutôt classe qui devrait plaire, le Blue Sona dispose d’un préampli intégré et ne nécessite donc pas d’amplificateur de micro externe contrairement à son concurrent direct, la référence du genre à savoir le Shure SM7B. De type supercardioïde et avec une capsule à double diaphragme, la prise de son est précise et évite les bruits de fond. Le microphone intègre également un système antichoc pour éviter les bruits parasites et les vibrations indésirables. Deux petits réglages permettent de réduire les basses et augmenter la présence de votre voix.

Proposé en noir ou en blanc, le Blue Sona peut être personnalisé grâce à des bonnettes interchangeables. Pour celles et ceux qui utilisent des bras articulés, le micro intègre un système permettant une rotation sur 290° et un pas de vis standard.

Le Blue Sona est disponible dès à présent pour 349€.

Le second produit est une barre de lumière LED pour vous permettre de correctement vous éclairer lors de vos streams ou de vos tournages de manière uniforme grâce à un diffuseur intégré. Nommé Litra Beam, cet éclairage LED est fourni avec un pied. Grâce à sa conception ingénieuse, vous pourrez pivoter la barre LED pour bien ajuster l’éclairage. La luminosité et la couleur de votre LED est contrôlable via logiciel. Logitech tente donc de s’attaquer à des concurrents comme Elgato.

La barre de lumière Litra Beam est disponible pour 120€ environ dès à présent.

