Konami s’apprête à dévoiler l’avenir de la saga Silent Hill

Les rumeurs vont bon train depuis des mois concernant le retour de Konami à de “véritables” jeux. L’éditeur nippon semble enfin décidé à évoquer l’avenir de la saga Silent Hill.

L’éditeur via un simple tweet a annoncé un stream ce mercredi 19 octobre à 23h heure française. Le sujet sera donc focalisé sur la saga Silent Hill. Pour le moment aucun détail n’a filtré. Il est toutefois certain qu’on devrait en savoir un peu plus sur divers projets.

On sait d’ores et déjà qu’un nouveau film est en préparation dont le tournage va débuter début 2023. Le réalisateur est tout simplement le français Christophe Gans qui avait déjà réalisé la première adaptation sorti en 2006 – ainsi que des films tels que Le Pacte des Loups ou encore Crying Freeman. En aparté, Christophe Gans a prévu une autre adaptation de jeu sur le grand écran. Il s’agira de Project Zero/Fatal Frame, le jeu d’aventure/horreur de Tecmo. La production du film débutera après celle de Silent Hill.

A quoi d’autre peut-on s’attendre lors de ce stream ? Pour sûr il y aura du jeu vidéo. Certains ont évoqué un nouveau titre dans la saga. D’autres un remake. Personnellement, j’aimerais bien voir un remake du tout premier Silent Hill sorti sur PSone remis au goût du jour avec une réalisation totalement modernisée. Konami pourrait s’inspirer de ce que Capcom a fait avec sa saga Resident Evil dont les remakes ont fait un joli carton.

Bref, rendez-vous ce mercredi pour en savoir un peu plus.