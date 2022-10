Logitech annonce officiellement son Cloud Gaming Handheld

Le succès de la Switch semble inspirer d’autres constructeurs. Après Valve et son Steam Deck intégrant un petit PC dans une forme similaire à la Switch, c’est au tour de Logitech de s’intéresser à ce format.

Logitech se lance donc dans le monde des portables avec son portable Logitech G Cloud. Avec un design qui n’est pas sans rappeler la Nintendo Switch mais avec des contrôles intégrés et donc non amovibles, la Logitech G Cloud est conçu avec le système Android 11. Mais si les tablettes Android se focalisent sur les apps et les jeux disponibles sur Google Play, Logitech a surtout conçu son Logitech G Cloud pour le cloud gaming (aka jeu en streaming).

Ainsi, vous pourrez aisément jouer en streaming via des services comme Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now ou encore Steam Link sur l’écran Full HD de 7 pouces offrant une luminosité de 450 nits – c’est plutôt pas mal – et un taux de rafraîchissement de 60 Hz largement suffisant pour du streaming.

Les contrôles sont largement inspirés de ce qu’on trouve sur le pad Xbox à savoir des sticks analogiques asymétriques et les classiques boutons A, B, X, Y. On aura également les 4 gâchettes. A noter que la zone où se posera vos mains est plus épaisse pour une prise en main certainement meilleure que sur la Switch.

Pour faire tourner le tout, Logitech a choisir le processeur Qualcomm Snapdragon 720G 8 coeurs avec 64 Go de mémoire. La batterie intégrée est rechargeable via un connecteur USB-C. L’autonomie annoncée maximale est de 12 heures. Si vous avez besoin d’étendre sa capacité de stockage, vous pourrez utiliser des cartes microSD sur le port prévu à cet effet. Enfin, pour la connexion sans fil, le Logitech G Cloud est compatible Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.1.

Bref, Logitech a conçu une tablette Android adaptée pour le cloud gaming. La grande interrogation est de savoir s’il existe un véritable public pour cela à l’heure actuelle. Alors que Google vient d’annoncer la fermeture de son service de cloud gaming Stadia et que les problématiques de connexion haut débit stable sont encore loin d’être réglés pour tout le monde, sortir une telle console semble un peu déconnecté de la réalité du marché. Je reste d’autant plus perplexe que la Logitech G Cloud n’est pas donnée. Elle est proposée à 300$ en précommande actuellement. Son tarif normal sera de 350$.

Pour le moment, la Logitech G Cloud n’est disponible en précommande que pour les nord-américains. Il faudra voir quand cette machine sortira en France.