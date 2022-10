DaVinci Resolve prochainement sur les iPad Pro

Divers logiciels de montage dominent le marché que ce soit du côté des professionnels comme des créateurs de contenu. DaVinci Resolve de Blackmagic Design en fait partie. L’arrivée sur iPadOS devrait en intéresser plus d’un.

Blackmagic Design confirme officiellement la sortie prochaine d’une version iPadOS de son célèbre logiciel de montage vidéo DaVinci Resolve. Certains d’entre vous connaissez sans doute ce logiciel très performant existant sur Windows, MacOS et Linux. Son arrivée sur iPadOS pour les iPad Pro risque de faire tiquer les concurrents déjà présents sur ce marché comme LumaFusion.

Prévu pour cette fin d’année, DaVinci Resolve pour iPad a été spécifiquement conçu pour répondre aux usages d’une tablette. Ainsi, cette version a été optimisé pour le multitouch et l’utilisation avec l’Apple Pencil. Si la version desktop présente de nombreuses fonctionnalités avec ses différents “logiciels” intégrés, la version gratuite de DaVinci Resolve sur iPad se focalise sur la partie montage simple nommée Cut et la partie colorimétrie réputée. De nombreuses productions hollywoodiennes utilisent d’ailleurs DaVinci Resolve (dans sa version desktop) et même votre serviteur jongle entre Final Cut Pro et DaVinci Resolve comme nombre de créateurs de contenu. Il est vrai que le fait que le logiciel de base soit gratuit est plus que tentant.

Voici un petit résumé des caractéristiques de ce DaVinci Resolve pour iPad :

La partie Cut a été optimisé pour l’écran 12,9 pouces des iPad Pro récents.

Jusqu’à 4x plus rapide pour le rendu 4K UHD en ProRes avec la puce M2 des derniers iPad Pro

Compatible avec le Neural Engine des M1/M2 des iPad Pro récents pour la version DaVinci Resolve Studio (version payante)

Les projets DaVinci Resolve 18 de votre PC, Mac ou Linux sont compatibles

Compatibilité avec la collaboration multi-utilisateur via Blackmagic Cloud

Compatibilité avec les codecs H264, H265, ProRes et Blackmagic RAW

Utilisation des fichiers vidéo directement du stockage de l’iPad, de la bibliothèque Photos et iCloud

Importation des vidéos en provenance de disques via le port USB-C

Compatible avec l’Apple Pencil mais aussi le Magic Trackpad, le Magic Keyboard et le Smart Keyboard Folio

Monitoring sur un écran externe Apple Studio Display, Pro Display XDR ou via AirPlay

Compatibilité avec l’affichage HDR des iPad Pro 12,9 pouces avec puce M1 et M2

Si la version de base, DaVinci Resolve pour iPad, sera gratuite et devrait suffire pour la majorité des utilisateurs, l’éditeur/constructeur a prévu la version DaVinci Resolve Studio (comme pour les versions sur ordinateur). Cette version devrait apporter des fonctionnalités supplémentaires et avancées. Blackmagic Design n’a toutefois pas donné tous les détails pour le moment. La version Studio devrait coûter dans les 95$. On verra combien cela donnera en €.

Pour sûr, avec cette version, Blackmagic Design continue à agrandir leur public. La compatibilité avec les projets de la version desktop ou encore la collaboration cloud sont de véritables chevaux de Troie pour attirer toujours plus d’utilisateurs. Il est vraiment étonnant qu’Apple délaisse le terrain depuis le temps que les utilisateurs demandent une version iPad de Final Cut Pro.

Blackmagic Design DaVinci Resolve nécessitera iPadOS 16 prévu pour la fin du mois.