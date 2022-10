Du nouveau pour Grid Legends

Le jeu de course plutôt arcade de Codemasters continue à recevoir des mises à jour et du contenu. L’éditeur sort ainsi le second DLC.

Nommé Enduring Spirit, ce second DLC payant de Grid Legends va ajouter les courses d’endurance ainsi que le circuit Fuji Speedway et quatre nouvelles voitures.

Le nouveau mode va ainsi permettre d’incarner le héros du mode histoire Driven to Glory lors du tournoi inaugural Grid of Legends de Seneca. Avec ce mode, on aura droit à une nouvelle trame avec 8 scénarios et des évènements thématiques.

Ce mode endurance va ainsi permettre des courses de longue durée et faisant affronter des bolides jusqu’à 5 classes simultanément.

Les quatre nouveaux bolides sont :

Bentley Speed 8

Bentley Continental GT3

BMW V12 LMR

Autozam AZ-1 Mazdaspeed Kei

Grid Legends est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.