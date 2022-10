Koei Tecmo confirme le lancement de Wo Long Fallen Dynasty pour mars 2023

Jouable il y a peu en version démo, le nouveau projet de la Team Ninja de Koei Tecmo a enfin une date de sortie.

Koei Tecmo confirme ainsi que Wo Long Fallen Dynasty sortira sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC le 3 mars 2023. Les abonnés Xbox et PC Game Pass pourront même y jouer gratuitement dès son lancement.

Pour rappel, Wo Long Fallen Dynasty est grosso modo un spin off des Nioh de la même équipe mais transposé dans un univers inspiré par le folklore chinois. Si vous êtes un fan des Nioh, ce titre est pour vous et ne vous dépaysera pas tant le gameplay et l’interface sont familiers.

Outre l’édition standard, Koei Tecmo prévoit une édition digitale deluxe qui comprend :

Le jeu

Le season pass avec trois DLC avec de nouveaux généraux, de nouveaux démons, des scénarios inédits, de nouveaux niveaux et de nouvelles armes et équipements.

Un artbook numérique

Une mini bande originale

Si vous précommandez le jeu, vous obtiendrez une armure spéciale nommée Baihu Armor.

