PlayStation Plus – Les jeux gratuits de novembre 2022

Comme tous les mois, Sony prépare la disponibilité de jeux gratuits pour les abonnés PlayStation Plus. Les titres de ce mois de novembre 2022 sont assez attirants.

Sony confirme la disponibilité à partir du 1er novembre 2022 des jeux suivants :

Nioh 2 / Nioh 2 Remastered – PS4/Pro, PS5

Lego Harry Potter Collection – PS4/Pro

Heavenly Bodies – PS4/Pro, PS5

Les fans de souls-like vont adorer Nioh 2 développé par la Team Ninja. Plus nerveux, le jeu est tout aussi exigeant qu’un Dark Souls avec un univers différent et des combats plus punchy.

Les fans d’Harry Potter vont apprécier Lego Harry Potter Collection qui regroupe deux titres Lego Harry Potter Années 1 à 4 et Lego Harry Potter Année 5 à 7 dans leurs versions remasterisées à l’époque pour les PS4. Vous aurez donc l’humour habituel des titres Lego dans l’univers Harry Potter.

Heavenly Bodies va vous faire incarner un astronaute cherchant à faire diverses réparations. L’originalité du jeu réside dans le système de contrôle et le moteur physique.

Vous avez donc jusqu’au 31 octobre prochain pour récupérer les jeux d’octobre 2022 comme Hot Wheels Unleashed, Injustice 2 et Superhot.