CD Projekt Red annonce le remake du premier Witcher

Alors que nombre de fans possédant les consoles nouvelle génération attendent avec impatience la mise à jour du dernier The Witcher 3 Wild Hunt, CD Projekt Red créé la surprise.

Par un petit communiqué, l’équipe polonaise annonce en effet le développement d’un remake du premier épisode de The Witcher coïncidant avec son 15ème anniversaire.

Ce remake – et non un simple remaster – va bénéficier de toutes les dernières technologies et sera plus que probablement prévu que sur PS5, XSX/S et PC puisqu’il est développé par l’Unreal Engine 5 d’Epic Games.

Le développement vient à peine de commencer chez l’équipe de Fool’s Theory donc ne vous attendez pas à voir débarquer le remake de The Witcher avant au moins 2024. Cette équipe est composée de divers membres ayant bossé sur The Witcher 2 et 3 et connaissent donc bien la saga.

Patience donc pour les fans de la saga. De là à penser également qu’un remake de The Witcher 2 Assassins of Kings est également prévu…