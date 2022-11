Plus de 25 millions de PS5 vendus malgré la pénurie

Depuis le lancement de la PS5 à la fin 2020, Sony peine à répondre à la forte demande faisant face à divers obstacles de production principalement dûs à la pandémie. Malgré tout, les ventes sont plutôt bonnes.

Sony Interactive Entertainment annonce à travers ses résultats financiers avoir dépassé les 25 millions de PlayStation 5 vendues depuis le lancement de la console en novembre 2020 à la date du 30 septembre dernier. Ce chiffre déjà impressionnant aurait l’être bien plus puisque le constructeur doit encore faire face à des problématiques d’approvisionnement en composants impactant la production. Rien que sur le dernier trimestre de juillet à septembre de cette année, Sony aura écoulé quelques 3,3 millions de PS5. Ces chiffres sont finalement assez positifs si on prend en compte l’inflation et le contexte économique et géopolitique actuel.

Parallèlement, SIE indique qu’il y a actuellement quelques 45,4 millions d’abonnés PlayStation Plus soit 1,8 millions de moins comparé à la même période l’an dernier. A l’instar de Microsoft et son Game Pass, Sony peine donc à convaincre plus d’utilisateurs de s’abonner à ses services. Plusieurs explications possibles à cela : l’inflation et le coût de la vie poussant les joueurs à arbitrer sur leurs dépenses et une bibliothèque de jeux pas forcément aguicheuse pour tout le monde. A voir comment Sony – et Microsoft – vont pouvoir faire pour attirer plus de joueurs à l’avenir. Sans doute en continuant à augmenter le parc installé.