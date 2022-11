EA et Marvel annoncent une collaboration sur trois jeux d’action/aventure

Après la conquête des salles obscures, Marvel Entertainment continue à envahir nos écrans de gamers avec de nouveaux projets en vue.

Electronic Arts et Marvel Entertainment annoncent ainsi une collaboration pour le développement d’au moins trois jeux d’action/aventure inspirés évidemment par l’univers Marvel. Ces trois projets sont prévus sur PC et consoles sans plus de précision. On peut toutefois supposer que ces titres viseront surtout les consoles new gen que sont les PS5 et XSX/S.

Chacun de ces projets bénéficieront de leur propre histoire originale. Ne vous attendez donc pas à une adaptation d’un quelconque film. Le premier projet est déjà connu puisque précédemment annoncé. Il s’agit d’Iron Man dont le développement a été confié à EA Motive. Il est fort probable qu’au moins deux personnages Marvel ne sont pas concernés par ces projets à savoir Spider-Man dont on attend toujours le second volet et Wolverine actuellement tous deux en développement chez Sony et son équipe Insomniac Games.