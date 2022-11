Le remaster de Tactics Ogre se montre de nouveau

Square Enix a lâché une nouvelle série d’images pour le remaster d’un de ses grands classiques du RPG/Tactique j’ai nommé Tactics Ogre.

Annoncé l’été dernier, Tactics Ogre Reborn va évidemment reprendre tous les éléments du titre originel mais avec une réalisation modernisée tout en conservant le charme du graphisme au pixel de l’époque refait à une résolution supérieure. Nous aurons également droit à des effets sonores recréés et des musiques réenregistrées en live.

Tactics Ogre Reborn nous embarque dans les îles de Valeria en pleine guerre civile entre trois factions suite à la mort du roi Dorgalua Oberyth qui avait pourtant réussi à ramener la paix. Dans ce contexte, vous allez suivre le périple d’un certain Denam Pavel.

Dans votre progression, vous allez pouvoir profiter d’un système de rapport, le Warren Report, qui permet d’avoir tous types d’informations sur les personnages rencontrés, le jeu en soit, les tutoriels, etc.

Par ailleurs, outre l’intrigue principale, le jeu va proposer des embranchements vers de nouveaux environnements et niveaux avec des combats qui peuvent offrir de nouveaux trésors. Et histoire d’être certain que vous puissiez continuer encore et encore, Square Enix annonce de nombreuses quêtes annexes avec des donjons supplémentaires même après que vous ayez terminé la campagne principale.

Tactics Ogre Reborn est prévu sur PS5, PS4/Pro, Switch et PC pour le 11 novembre 2022.