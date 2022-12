La démo de Forspoken de Square Enix disponible sur PS5

Square Enix a un action/RPG à monde ouvert dès le début d’année 2023. Histoire de titiller votre intérêt et vous pousser à garder quelques sous de côté, l’éditeur met à disposition une démo.

Les possesseurs d’une PS5 peuvent dès à présent téléchargement gratuitement la démo de Forspoken, le nouvel action/RPG de Square Enix et son équipe Luminous Productions. Prévoyez une trentaine de Go sur votre SSD pour pouvoir y jouer.

La démo propose une section du monde ouvert et permet de se faire une bonne idée du gameplay de ce titre. L’action est plutôt réussie avec ce mélange de combat et de parkour avec de la magie. La réalisation est assez propre. La démo permet de découvrir les 3 modes graphiques (qualité, performance et ray tracing).

Pour fêter la sortie de la démo, Square Enix a mis à disposition 2 nouvelles vidéos ainsi que de nouvelles images que vous pouvez retrouver ci-dessous.

Je vous prépare également deux longues vidéos de gameplay que je vous proposerais dans les prochaines heures.

Forspoken est prévu sur PS5 et PC pour le 24 janvier 2023.