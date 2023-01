Xbox Games with Gold – Les jeux gratuits de janvier 2023

Après l’annonce de Sony pour ses abonnés PlayStation Plus, c’est donc au tour de Microsoft d’annoncer les jeux gratuits pour ses abonnés Xbox Live Gold et Xbox Game Pass.

Pour ce tout premier mois de 2023, Microsoft va donc proposer en téléchargement gratuit à tous ses abonnés Xbox Live Gold et Xbox Game Pass les deux jeux suivants :

Iris Fall : disponible du 1er au 31 janvier

: disponible du 1er au 31 janvier Autonauts : Disponible du 16 janvier au 15 février

Iris Fall est un jeu d’aventure/puzzle où vous devrez incarner une certaine Iris suivant un chat noir dans un monde labyrinthique. Pour progresser, il faudra jouer avec vos neurones et résoudre divers puzzles.

Autonauts est un jeu de stratégie et gestion où vous devrez peupler des planètes en récoltant des ressources avant de mettre en place toutes les technologies nécessaires pour que les ensembles puissent survivre.

Microsoft a vraiment décidé de réduire la voilure sur les jeux gratuits proposés mensuellement en proposant deux petits jeux indés. En comparaison, pour janvier 2023, les abonnés PlayStation Plus auront droit à Star Wars Jedi Fallen Order, Fallout 76 et Axiom Verge 2.

Les curieux qui ne suivent pas la scène indé apprécieront de pouvoir peut-être découvrir des perles. Les autres auront quand même l’impression que plus ça va et plus Microsoft délaisse son programme Xbox Games with Gold.