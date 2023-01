Nvidia annonce les versions mobiles pour ses RTX 40

Les portables PC vont gagner en performance si on en croit les annonces de Nvidia lors de leur conférence CES 2023. Et pour cela, Nvidia lance tout simplement les versions mobiles de leurs RTX 40.

A l’instar des précédentes itérations, la série des GPU RTX 40 bénéficient toujours de la technologie Max-Q pour permettre de proposer des performances de pointe sur des portables.

A l’instar des RTX 40 pour les desktops, tous les portables bénéficiant d’un GPU RTX 40 bénéficieront de l’architecture ADA avec un bond en performance annoncé comme le plus important de l’histoire de la marque tout en proposant une gestion efficiente de la consommation énergétique.

Ainsi, les joueurs pourront pleinement profiter de la technologie DLSS 3 qui est capable de faire gagner très largement en performance grâce à une montée en résolution via intelligence artificielle en temps réel mais aussi avec une capacité à générer des images supplémentaires. La performance des RTX 40 peut ainsi atteindre jusqu’à 4 fois comparée à la génération précédente toujours avec le rendu ray tracing activé.

Par ailleurs, ces portables PC bénéficieront de toute la puissance des RTX 40 pour accélérer les traitements dans divers domaines comme le rendu 3D ou encore l’encodage et le décodage vidéo y compris le fameux nouveau codec vidéo, le AV1. Il sera même possible de streamer avec le codec AV1 pour une qualité optimale de l’image. Pour rappel le AV1 est le concurrent direct du H265. Selon des tests indépendants, Le AV1 est 30% plus efficace – génère un fichier 30% plus petit en quelque sorte – que le H265 tout en offrant une qualité d’image supérieure. Ce nouveau codec est donc amené à se généraliser partout et notamment sur les plateformes vidéos – ce qui est déjà le cas chez certains comme Netflix. Jusqu’à présent le AV1 nécessitait toutefois une puissance de calcul assez énorme. Nvidia a donc intégré un encodeur AV1 sur ses RTX 40 – certains modèles ont même un double encodeur AV1.

Comme d’habitude, la majorité des grands constructeurs PC propose de nouveaux modèles sur la base des RTX 4090, 4080, 4070, 4060 et 4050.

Les modèles basés sur les RTX 4080 débutent aux alentours de 2000$ (probablement plus de 2000€ donc chez nous). Les modèles basés sur les RTX 4050 débutent aux alentours de 1000$. Il faudra évidemment compter des prix plus élevés plus vous monterez en gamme.

Les premiers modèles vont commencer à débarquer sur le marché à partir du 8 février 2023.