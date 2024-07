Perfect Dark existe bel et bien

Autre arlésienne, Microsoft a récemment dévoilé une vidéo et les premières images du reboot de Perfect Dark.

La création de Rare qui avait connu son heure de gloire sur la Nintendo 64 était déjà revenu sur une précédente Xbox, la Xbox 360, avec Perfect Dark Zero. Depuis, Microsoft avait envie de relancer la franchise avec un reboot complet.

Annoncé en 2020, le projet semble enfin sur la bonne voie après bien des péripéties. L’équipe interne de The Initiative est toujours aux commandes avec l’aide de Crystal Dynamics pour nous proposer un reboot.

Perfect Dark nous embarque dans un jeu d’action/aventure/shooter à la première personne. L’action se déroule dans un futur proche. Vous devrez utiliser les capacités de parkour de Joanna Dark ainsi que nombre d’armes et de gadgets pour progresser dans l’aventure. Elle va devoir traquer le criminel le plus recherché, un certain Daniel Carrington, et découvrir les mystères entourant diverses avancées technologiques menaçant la vie de millions de personnages.

L’aventure va se dérouler dans une version du Caire totalement changée par une hypercorporation qui en a fait un centre d’innovation technologique tout en la protégeant du monde extérieur plutôt hostile suite à une série de désastres environnementaux que la planète a subi. D’autres hypercorporations se sont mis dans le coup mais pas forcément avec les meilleures intentions. C’est dans ce contexte que Joanna va devoir officier et user de ses compétences et de ses gadgets pour progresser. Elle peut non seulement user d’armes à feu mais aussi de ses capacités de combat à mains nues et éliminer plusieurs ennemis à la fois.

Perfect Dark semble donc plutôt tentant mais il faudra encore attendre un bon moment puisque Microsoft n’a donné aucune date de sortie. Peu de chance de voir Joanna cette année probablement.

Perfect Dark est prévu sur XSX/S et PC.