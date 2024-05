Boya s’attaque à DJI et Rode avec son ensemble de microphones sans fil Boyamic

BLOC INFO Constructeur Boya Type Microphone sans fil ACHETEZ SUR AMAZON ALIEXPRESS

Trouver une solution audio en tant que créateur de contenu devient de plus en plus facile avec des tarifs relativement abordables. Le Boyamic de la marque Boya est la dernière proposition.

Comme je le dis souvent, l’audio est presque plus important que la vidéo lorsque vous voulez être un créateur de contenu ou un streamer. Même si une belle image est aguicheuse, un son médiocre impactera très négativement votre audience assez rapidement. Que vous utilisiez un smartphone ou de véritables caméras, il existe nombre de solutions pour enregistrer votre voix à moindre frais. Boya propose donc son nouveau modèle, le Boyamic.

Sur le papier, le Boyamic a tous les arguments pour séduire les créateurs de contenu, les streamers et même les professionnels comme votre serviteur. En un seul étui, il comprend deux émetteurs avec deux micro-cravates fournis. Ces émetteurs possèdent 8 Go de mémoire permettant ainsi d’enregistrer directement jusqu’à 15h d’audio en plus de la transmission vers le récepteur. Vous aurez donc une sureté supplémentaire au cas d’interférence ou de saut sonore. La portée de la transmission sans fil est annoncée à 300 m ce qui est plutôt overkill. C’est évidemment une portée théorique en plein air et sans aucun obstacle. Chaque récepteur possède un clip permettant de facilement le clipser sur un vêtement. Pour plus de discrétion, ils sont aussi fournis avec un clip magnétique.

Le Boyamic intègre évidemment un récepteur qu’on peut brancher sur une caméra ou tout autre système permettant d’enregistrer de l’audio via un simple câble mini-jack 3,5 mm. Mieux encore, Boya fournit un adaptateur USB-C et un adapteur Lightning permettant de brancher le récepteur sur votre mobile iOS ou Android. On ne peux donc pas faire plus polyvalent. Le récepteur possède un écran OLED affichant diverses informations bien pratiques pour surveiller l’autonomie ou le niveau sonore.

Côté enregistrement, le Boyamic permet d’enregistrer à 48 KHz en 24 bits ce qui est plus que suffisant pour la très grande majorité des utilisateurs. Certains pourront sans doute regretter l’absence du tant apprécie mode 32 bit mais franchement, si on fait un minimum attention à ses réglages audio, le Boyamic doit faire le job. Si chaque émetteur est fourni avec une bonnette pour réduire notamment le bruit du vent, il bénéficie également d’un système de réduction de bruit permettant de mieux entendre les voix enregistrées. Personnellement, je ne suis pas fan de ce genre de chose car cela a tendance à dénaturer le son mais cela peut certainement aider dans des conditions délicates d’enregistrement.

L’étui de rangement fait également office de chargeur. Cet étui peut ainsi recharger 1,5x les deux émetteurs et le récepteur. L’autonomie annoncée du récepteur est 11h et celui des émetteurs est de 10h. Cela devrait donc très largement suffire dans la majorité des situations de tournages. A noter que cet étui peut être chargé sans fil ou en mode filaire via USB.

Le Boyamic est disponible dès à présent sur Amazon.