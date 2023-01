Découvrez le prologue de One Piece Odyssey jusqu’en 4K

Disponible depuis quelques jours, les fans de la bande à Luffy peuvent se lancer dans une nouvelle épopée. Mais cette fois-ci, Bandai Namco a décidé de changer de genre.

Fini donc la castagne pure et dure qu’on retrouve souvent dans les jeux One Piece. Cette fois-ci, on va diriger l’équipage au chapeau de paille dans un tactical/RPG avec des combats par tour de jeu. Comme vous pouvez le voir sur les deux vidéos ci-dessous capturées respectivement sur PS5 et XSX en mode performance, il va falloir aider l’équipe à découvrir les secrets qui se cache sur une île mystérieuse nommée Waford.

Les deux vidéos permettent de voir ce que donne le tout début du jeu sur PS5 et XSX avec le mode performance pour un 60FPS bien fluide. Le style visuel est fidèle à la création d’Eiichiro Oda qui a contribué d’ailleurs au jeu en concevant de nouveaux personnages, de nouveaux monstres et l’histoire du jeu.

One Piece Odyssey est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et PC.