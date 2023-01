Les configurations pour la version PC de Returnal

Après avoir été plébiscité sur PS5, le shooter rogue-like de l’équipe de Housemarque se prépare à sortir sur PC. Quelle configuration devrez-vous avoir pour en profiter ?

Sony et Housemarque dévoilent les informations, une vidéo et une galerie d’images pour la version PC de Returnal à sortir le 15 février prochain.

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le jeu, je vous conseille de lire mon test sur PS5. Pour les fainéants, je vous résume la chose.

Returnal est un shooter rogue-like qui va vous faire incarner une certaine Selene qui se crash sur une étrange planète nommée Atropos. Très rapidement, elle va se rendre compte que rien ne va et que la mort fera partie de son quotidien. En effet, à chaque mort, elle devra repartir de quasi-zéro. Bref, un rogue-like quoi.

Toutefois Returnal se distinguait sur PS5 avec une excellente réalisation et un gameplay plaisant avec du répondant. Même un non-adepte des rogue-like comme moi avait apprécié et était parvenu à progresser dans l’aventure avec un côté shooter des plus plaisants.

La version PC reprendra donc tout ce qui est sorti sur PS5 avec diverses améliorations notamment techniques. En fonction de votre configuration, le jeu profitera de technologies comme le Nvidia DLSS ou l’AMD FSR pour gagner en performance grâce aux options d’amélioration visuelle par IA. Vous gagnerez ainsi en fréquence d’images sans compromis sur la résolution du jeu.

Le portage du jeu confié à Climax Studios permet d’apprécier un ray tracing plus riche pour celles et ceux qui possèdent des cartes graphiques de bon niveau. Les possesseurs d’écran ultra-large apprécieront la compatibilité avec les formats 21:9 et 32:9 de leurs moniteurs. L’audio ne sera pas en reste puisqu’en fonction de votre système audio ou de votre casque vous pourrez profiter du Dolby Atmos ou deux autres solutions 3D audio sans parler des traditionnels son surround 5.1 et 7.1.

Et pour encore plus d’immersion, vous pourrez utiliser – en filaire toutefois – le pad de la PS5, le DualSense, pour profiter de son retour haptique et de ses gâchettes adaptatives.

Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif des configurations en fonction de la performance moyenne et des paramètres graphiques.

Returnal sortira sur PC le 15 février 2023. Il est déjà disponible sur PS5.