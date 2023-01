Découvrez Néomura, la métropole où va se dérouler Destiny 2 Eclipse

Pour les gardiens, la Saison des Séraphins bat son plein mais du nouveau va bientôt arriver. Il ne reste plus qu’un peu plus d’un mois avant de voir débarquer la nouvelle extension qui va nous emmener sur Neptune.

Et cette planète du système solaire comprend une cité étonnante nommée Néomuna. Très coloré, tout en couleurs chatoyantes et effets néons, les gardiens fanatiques du look RGB vont adorer explorer cette mégapole et combattre Calus et ses sous-fifres l’ayant envahi. Vous allez pouvoir jeter un coup d’oeil sur cette mégapole avec la dernière bande-annonce pour la prochaine extension Destiny 2 Eclipse à sortir le 28 février 2023 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.

Mais auparavant, Bungie vous propose de récupérer un emblème gratuitement pour fêter la nouvelle année asiatique avec la thématique du lapin puisque nous allons entrer dans l’année du lapin. Pour l’obtenir, connectez-vous sur le site de Bungie à la page des activations de codes et entrez le code suivant : TNN-DKM-6LG

D’autres éléments sont disponibles chez Eversum. Proposé en pack ou vendu séparément moyennant de l’argentum, vous pourrez acquérir un passereau, un vaisseau et un spectre pour célébrer le nouvel an lunaire.

Destiny 2 Eclipse sortira le 28 février 2023 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.