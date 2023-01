Un nouveau siège gaming chez Corsair avec le TC100 Relaxed

Comme moi, vous faites certainement partie des gamers et autres créateurs de contenu qui passent beaucoup de temps devant leur écran. Et comme moi, un bon fauteuil est crucial pour ne pas avoir le dos en vrac. Corsair dévoile son nouveau modèle.

Décliné en 3 versions, le nouveau siège gaming TC100 Relaxed de Corsair joue dans la sobriété visuelle. En effet, le constructeur propose deux versions en tissu, noir et noir gris, et une version en cuir noir.

Ces fauteuils devraient convenir au plus grand nombre grâce à une assise étendue de 54 cm avec un bon soutien pour votre corps grâce notamment à un coussin lombaire en mousse haute densité et à un coussin repose-nuque en mousse à mémoire de forme. Tous deux peuvent être détachés si besoin. Ce fauteuil est conçu pour accepter des joueurs ou joueuses mesurant jusqu’à 1m88 et pesant jusqu’à 120 kg.

Côté réglages, on retrouve les classiques choix de la hauteur grâce au vérin pneumatique de catégorie 4 en acier d’une plage de 10 cm. Le dossier est inclinable de 90 à 160° ce qui devrait permettre un bon confort. Enfin les accoudoirs peuvent être ajustés dans les quatre directions.

Comme beaucoup de ses concurrents, le Corsair TC100 Relaxed est facile à monter en quelques minutes.

A noter que ce siège gaming est plus accessible que nombre de ses concurrents puisque Corsair le propose à 219€ sur leur page officielle. Ce siège devrait être disponible également chez d’autres revendeurs.