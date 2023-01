Microids sortira une édition limitée de Front Mission 1st Remake au printemps

Lancé sur le Nintendo eShop fin novembre dernier, le remake du premier Front Mission va connaître une édition limitée physique pour les collectionneurs.

Et c’est Microids qui s’y colle puisque l’éditeur français va lancer au printemps 2023 cette édition limitée qui comprendra :

Le jeu Front Mission 1 st Remake sur Nintendo Switch

sur Nintendo Switch Un lenticulaire exclusif

Un manuel de jeu imprimé

2 lithographies

Pour rappel, Front Mission 1st Remake est, comme son nom l’indique le remake du premier volet sorti sur Super Famicom en 1995 au Japon uniquement. Il aura fallu attendre la version sur Nintendo DS pour le voir aux US, l’Europe ayant à ma connaissance été délaissé.

C’est donc l’occasion pour nous autres européens de découvrir le titre originel qui aura initié toute une saga dans le domaine des RPG/Tactique. Ce premier Front Mission vous embarque en 2090 où la Terre entière se bat avec des machines de guerre nommées des Wanzers. Le jeu voit affronter deux belligérants O.C.U et U.C.S sur un point de conflit qu’est l’île de Huffman.

Comme tout tactical/RPG, le jeu se déroule en tour par tour mais offre un aspect de gestion et de personnalisation de votre Wanzer. Le remake présente une réalisation entière remaniée en 3D avec 2 modes de jeux. Le premier offre une vue orthogonale avec la bande son de l’époque. Le second mode laisse une plus grande liberté de placement de la caméra pour le joueur avec diverses améliorations et une bande son remasterisée.

Si vous n’avez pas envie d’attendre la version physique, vous pouvez déjà trouver Front Mission 1st Remake sur le Nintendo eShop. Sinon patientez encore quelques semaines si vous êtes intéressé par l’édition limitée physique.