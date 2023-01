Nouvelles images et nouvelle vidéo pour Octopath Traveler II prévu pour le mois prochain

Après le succès du premier volet sorti en 2018 avec plus de 3 millions d’exemplaires, Square Enix remet cela avec Octopath Traveler II. Nouveau continent et nouveaux personnages à suivre dans une nouvelle aventure.

Reprenant la direction artistique léchée mêlant personnages en 2D pixel-art et des environnements en 3D, Octopath Traveler II va nous faire découvrir un nouveau continent nommé Solistia. Avec de nouveaux scénarios, on va pouvoir suivre le périple de 8 nouveaux personnages évoluant dans une époque différente du premier titre.

Vous pourrez incarner l’un des huit personnages chacun ayant leur propre motivation, origine et capacités. La vidéo ci-dessous permet de découvrir 2 des 8 personnages : Ochette et Castti. Chaque personnage débutera à un endroit différent du continent de Solistia. Dans certains cas, des histoires croisées peuvent être suivies. De même diverses récits annexes permettent de venir en aide à des habitants.

Les collectionneurs pourront opter pour l’édition Collector physique sur PS5, PS4/Pro et Switch comprenant :

Le jeu

Lots des bustes des 8 personnages

Un artbook de 44 pages

Une mini bande originale sur CD

Et si vous êtes déjà certain(e) de commander le jeu, sachez que les précommandes sont d’ores et déjà lancés sur le PSN et sur Steam. Si vous précommandez le jeu, vous recevrez divers bonus in-game histoire de vous donner un peu d’avance.

Octopath Traveler II sera disponible le 24 février 2023 sur PS5, PS4/Pro et Switch. Il sera disponible sur Steam pour PC le lendemain, le 25 février 2023.