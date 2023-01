The Witcher débarque sur Lost Ark

Les cross-over sont récurrents de nos jours. Pour attirer toujours plus de joueurs, Smilegate et Amazon Games propose un évènement spécial mettant en scène les personnages de la série The Witcher.

La mise à jour désormais disponible permet ainsi de jouer aux côtés de Geralt et ses acolytes comme Ciri, Jaskier, Yennefer et Triss dans une séries d’histoires et de quêtes quotidiennes histoire de récupérer divers objets avec la thématique The Witcher. Cet évènement spécial va durer jusqu’au 22 février prochain donc pensez à mettre à jour votre Lost Ark pour tenter de choper tous ces cosmétiques et découvrir ces missions et quêtes.

Pour accéder à cet évènement il faudra toutefois avoir terminé la mission Lever l’ancre qui permet de naviguer autour d’Archésia.

Lost Ark est disponible en free to play sur PC.