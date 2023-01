Nouvelles images et nouvelle vidéo pour Sword Art Online Last Recollection

La saga Sword Art Online continue. Bandai Namco avait annoncé un nouveau volet pour 2023. Ils se rappellent à votre bon souvenir avec une nouvelle vidéo et de nouvelles images.

Nouvel épisode de la saga, Sword Art Online Last Recollection va permettre aux joueurs sur les consoles de salon et sur PC de se lancer dans une nouvelle histoire basée sur l’arc War of the Underworld de l’anime, vous aurez à démasquer le Chevalier des Ténèbres. Pour l’occasion d’anciens personnages issus de l’anime vont refaire leur apparition.

Il s’agit également du premier titre qui sortira également sur les consoles PS5 et XSX/S pour – on l’espère – une réalisation supérieure. Vous pouvez jeter un coup d’oeil sur tout cela avec la vidéo et les images ci-dessous.

Parallèlement, Bandai Namco indique que le premier DLC de Sword Art Online Alicization Lycoris est désormais disponible sur Switch.

Sword Art Online Last Recollection est prévu pour PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC sortira courant 2023.