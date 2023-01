Microids dévoile les premières images et informations de l’adaptation des Fourmis de Bernard Werber

Plus de 20 ans après une première adaptation, Microids remet ça en confiant le projet aux frenchies de Tower Five. On va de nouveau plonger au coeur même de colonies de fourmis.

A l’époque, Microids avait déjà opté pour un jeu de stratégie et cette fois-ci, il en sera de même. L’équipe de Tower Five basée à La Rochelle a décidé d’utiliser l’Unreal Engine 5 pour nous plonger au coeur de la vie des fourmis dans un jeu de stratégie temps réel où il faudra faire prospérer votre colonie et se confronter à la faune locale

Voici ce qu’a prévu Microids et Tower Five :

Prenez part à une aventure hors du commun – Incarnez une fourmi courageuse, avec une vue à la 3e personne, et explorez des capacités uniques qui vous aideront au cours des affrontements et lors de l’exploration.

Un jeu de stratégie en 3D temps réel avec une difficulté croissante – Le jeu offrira une expérience intuitive pour les nouveaux venus, avec la présence de tutoriels pour apprendre les principes fondamentaux des RTS pour aider à appréhender l'usage des mécaniques de jeu. Le jeu offrira une difficulté évolutive et une expérience modulable pour les joueurs vétérans qui découvriront de nouvelles mécaniques de jeu ainsi que des stratégies et des techniques de combat avancées.

Explorez des environnements magnifiques et rencontrez la faune locale – Le jeu proposera de nombreuses cartes dans un décor de forêt francilienne photoréaliste à explorer. Rencontrez d'autres fourmis et habitants de la forêt à travers votre aventure et interagissez avec eux.

Photo-réaliste – Le moteur Unreal Engine 5 permet de repousser les limites de l'effet photo-réaliste sur les plantes et la faune.

Une narration basée sur le rythme des saisons – Le jeu propose une narration qui suit le rythme des saisons, l'environnement et les mécaniques de jeu s'adapteront en fonction.

Diversité de contraste en journée et adaptation – Les cartes du jeu changent en fonction du moment de la journée (jour, nuit, aube et crépuscule).

A en juger par les premières images (cf. ci-dessous), l’équipe de Tower Five a décidé de proposer une réalisation léchée et très réaliste du monde microscopique des fourmis histoire qu’on puisse bien plonger au coeur d’un univers rarement dépeint.

Microids a indiqué que ce titre devrait sortir en 2024 sur toutes les plateformes.