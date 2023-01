Découvrez la première heure de Forspoken jusqu’en 4K HDR

La dernière superproduction de Square Enix débarque aujourd’hui. Les fans de monde ouvert et d’action/RPG pourraient être intéressés. Je vous propose de découvrir la première heure de jeu pour savoir si l’aventure vous tente.

La vidéo ci-dessous est capturée sur la version PS5 dans son mode ray tracing. Vous aurez donc droit à un jeu avec une résolution 4K dynamique et un framerate à 30FPS. Personnellement, je préfère jouer avec le mode performance et ses 60FPS plus confortable même si on perd en qualité visuelle. Le mode qualité retire le ray tracing et nous fait gagner en qualité visuelle toujours à 30FPS – guère stable d’ailleurs. En bonus, je vous propose également la version VO.

A noter qu’il est possible, pour qui a l’écran compatible, d’activer le mode 120Hz et donc de profiter du VRR et d’une latence réduite. Si pour la vidéo ci-dessous je me suis contenté de jouer en 60 Hz – compte tenu des limitations des systèmes de capture actuels et de Youtube. Par contre hors capture, je joue en mode 120Hz sur une TV OLED Sony. On gagne clairement en fluidité et confort même si le mode qualité reste en deça des deux autres modes avec des baisses de framerate parfois trop marquées. A voir si les développeurs vont patcher le jeu dans les jours et semaines à venir pour corriger.

Quant au jeu, me demanderez-vous ? Je n’ai pas encore eu le temps d’avancer très loin dans l’aventure. Personnellement, si je trouve l’héroïne peu aimable, le gameplay parkour et les combats me semblent plutôt satisfaisants. A l’instar de bien des action/RPG, c’est souvent en gagnant en compétences et en pouvoirs qu’on commence à prendre vraiment du plaisir. Je vais donc persévérer mais il faut bien avouer que le rythme du jeu est typiquement nippon c’est-à-dire long à la détente. Je reviendrais sur le jeu lors du test prochainement.

Forspoken est disponible dès à présent sur PS5 et PC.