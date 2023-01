Journey to the Savage Planet arrive sur PS5 et XSX/S

Après les versions PS4, Xbox One, Switch, PC et même Stadia, le jeu d’action/aventure SF va donc enfin débarquer sur les consoles de la nouvelle génération avec diverses améliorations évidemment.

Raccoon Logic s’est donc attelé à peaufiner leur bébé, Journey to the Savage Planet, pour les PS5 et XSX/S. Ils ne sont pas novices puisqu’il s’agit en fait du nouveau studio composée par des membres de l’équipe ayant travaillée sur le jeu à savoir Typhoon Studios. Après leur rachat par Google pour intégrer Stadia et la fermeture de ce dernier, la nouvelle équipe a récupéré les droits du jeu pour pouvoir continuer à le faire vivre.

Résultat, Raccoon Logic avec l’aide de l’éditeur 505 Games vont lancer une édition Employé du Mois de Journey to the Savage Planet qui comprendra le jeu d’origine ainsi que le DLC ou encore un mode photo amélioré. Techniquement, le jeu va permettre de jouer jusqu’en 4K (natif ou dynamique) grâce au choix du mode performance ou graphique habituel.

Pour rappel, Journey to the Savage Planet est un jeu d’exploration un peu déjanté qui vous fera scruter la planète ARY-26. A vous de cataloguer la faune et la flore locales tout en tentant de récupérer un maximum de ressources pour améliorer votre matériel afin de pouvoir atteindre des zones inaccessibles. Evidemment, il faut faire attention à diverses formes de vie hostiles grâce à des armes. Il est également de jouer à deux en coopération pour plus de fun.

Si vous possédez déjà le jeu sur PS4 ou Xbox One et possédez la nouvelle console de votre constructeur préféré, vous pourrez profiter de la mise à jour gratuitement.

Journey to the Savage Planet Edition Employé du Mois sera disponible sur PS5 et XSX/S le 14 février 2023.