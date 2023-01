Un nouveau personnage jouable dans Gungrave G.O.R.E

Même si le titre reste assez moyen, Gungrave G.O.R.E bénéficie encore du soutien du développeur coréen Iggymob avec une nouvelle mise à jour.

Cette mise à jour apporte un élément principal pour ajouter de la variété au jeu à savoir un nouveau personnage jouable. Ainsi après la mise à jour, vous allez pouvoir incarner Bunji sur l’intégralité du jeu et non seulement une seule mission comme c’était le cas précédemment. Avec ce nouveau personnage, vous aurez des défis spécifiques et profiterez de déplacements et d’action retravaillés.

Evidemment comme toute mise à jour, les développeurs ont en profité pour apporter divers correctifs pour la stabilité du jeu.

Parallèlement, la bande sonore officielle du jeu composé par Tetsuya Shibata (Devil May Cry) et Yoshino Aoki (Final Fantasy XV) est désormais disponible en streaming sur Spotify et Apple Music.

Gungrave G.O.R.E est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.