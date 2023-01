EA et Codemasters lancent le quatrième DLC de Grid Legends

L’hiver a débuté il y a quelques semaines et Codemasters se décide à le célébrer un peu en retard avec son nouveau DLC pour Grid Legends nommé Winter Bash.

Quatrième et dernière extension de leur Grid Legends, Winter Bash va évidemment vous proposer de nouvelles activités sur la neige. Ainsi ce sont trois nouveaux véhicules et 8 évènements scénarisés et de nouveaux itinéraires de drift qui seront ajoutés au jeu principal. Les fans apprécieront donc d’avoir un peu de nouveauté à explorer et des défis à relever.

Outre les 5 routes enneigées d’Okytama Sprint, les 45 routes existantes sont également mises à jour avec l’ajout de portails et de rampes. Les trois nouvelles voitures sont :

SRT Viper GTS-R Drift Tuned

BMW 2002 TII Race Car

Bugatti Bolide

L’extension Winter Bash est disponible à l’achat dès à présent. Vous pouvez voir ce qui vous attend avec la vidéo et la galerie d’images ci-dessous.

Grid Legends est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.